Первый день 2021-го года не порадует жителей Ленинградской области хорошей погодой – в регионе ожидаются плотный туман, мокрый снег и гололедица на дорогах и тротуарах. Об этом в пятницу, 1 января, сообщили специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.- Облачная погода, ветер южных направлений, переменный, от двух до шести метров в секунду, - отмечают синоптики. – Температура воздуха будет колебаться в промежутке от +1 до -4 градусов. Днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега.Похожие погодные условия сохранятся в регионе на протяжении как минимум двух следующих дней – в субботу и воскресенье, 2 и 3 января соответственно. Единственное – будет немного колебаться температура воздуха – 3 января она составит от 0 до -5 градусов.