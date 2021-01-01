Всего полтора часа до Нового года не дожил 70-летний мужчина, решивший перебежать через проезжую часть в Калининском районе Санкт-Петербурга. На пенсионера наехала иномарка, за рулем которой находился 25-летний игрок одного из городских молодежных футбольных клубов. О случившемся «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.- Инцидент произошел в 22:40 у дома № 7 по улице академика Лебедева, - уточнил источник. – Водитель двигался от улицы Боткинской к улице Комсомола. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался до приезда «Скорой помощи».На место оперативно выехали сотрудники правоохранительных органах. В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося и устанавливается степень вины обоих мужчин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.