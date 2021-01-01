Пока что непонятно, как относиться к новому 2021-му году, будет он лучше предыдущего или хуже. Зато ясно одно: его приход Санкт-Петербург встретил благополучно: никаких серьезных правонарушений в Северной столице в ночь с 31 декабря на 1 января допущено не было. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу и области.- В новогоднюю ночь общественный порядок вместе с силами полиции берегли 700 сотрудников ведомства, - уточнили в пресс-службе.Отметим, что в связи с эпидемией город в ночь с 31 декабря на 1 января перешел в режим повышенной готовности: на Дворцовой площади, в частности, поставили досмотровые рамки, а большую часть праздничных мероприятий перенесли в онлайн-формат. На фоне этого, к слову, довольно странным выглядит то, что часть Невского проспекта сделали пешеходной – особенно если учесть, что прежде Смольный сделал все для того, чтобы не допустить массовых народных гуляний.