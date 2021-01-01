Новый год – это не только праздничное настроение и надежды на светлое будущее. Это еще и традиционная индексация некоторых тарифов – в том числе тарифа на проезд в общественном транспорте. В Санкт-Петербурге он повысился с пятницы, 1 января. Теперь разовая поездка на метро без транспортной карточки стоит 60 рублей, а на наземном транспорте – 55 рублей.- С 1 января по 31 декабря 2021 при оплате картой «Мир» одна поездка в метро обойдется в 44 рубля, ЕКП – 39 рублей, - уточняют в Смольном. - Скидка к разовому тарифу составит 16 рублей и 21 рубль соответственно. Дополнительный бонус на проезд в метрополитене получат пользователи мобильного приложения ЕКП, к которому привязана банковская карта – проезд составит 36 рублей, а картой «Мир» всего 33 рубля.По «Подорожнику» разовая поездка в подземке обойдется в 41 рубль. На трамвае, автобусе или троллейбусе – 36 рублей.Напомним: ранее правительство Санкт-Петербурга заявляло, что очередная индексация связана прежде всего с ростом цен на запчасти и топливо, а также с потерями, которые понесли отрасль из-за пандемии. При этом основная финансовая нагрузка должна лечь на туристов, которые, как правило ездят на общественном транспорте по разовому – или, как теперь нужно говорить, «гостевому» - тарифу.