Кого-то Новый год способен зарядить позитивом и радостью, а кого-то – толкнуть на опасный поступок. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января в Московском районе Санкт-Петербурга произошел тревожный инцидент: 16-летний парень сбежал из Центра содействия семейному воспитанию. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.- По предварительной информации подросток совершил побег через окно в туалете, - отметил источник. – Ранее – за несколько часов до побега - он сообщил социальному педагогу, что хочет встретить новый год с друзьями, за пределами ЦССВ.Где находится беглец, до настоящего времени не известно. Особых примет, за исключением татуировки в виде черепашки на левом предплечье, парень не имеет, одет стандартно – в синюю куртку, джинсы и черные кроссовки. В настоящий момент его ищет полиция.