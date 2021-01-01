У 69-летней жительницы поселка Кобралово, что в Гатчинском районе Ленинградской области, новогодние праздники оказались безнадежно испорчены. Впрочем, это меньшее из зол – женщина едва не погибла, ведь 31 декабря неизвестный хулиган метнул в окно ее квартиры бутылку с зажигательной смесью. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росси по городу и региону.- На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого – 24-летнего мужчину, - уточнили в ведомстве. – К счастью, обошлось без серьезных последствий: огонь, вспыхнувший на кухне, хозяйке квартиры удалось потушить самостоятельно.В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Учитывая отягчающие обстоятельства (а именно – то, что действовать злоумышленник решил путем поджога), ему теперь светит до пяти лет тюрьмы.