Судя по всему, вся зимняя погода ушла из Санкт-Петербурга в соседнюю Ленинградскую область. В городе в ближайшие три дня прогнозируют оттепели и слякоть, а вот в регионе – сильные снегопады и гололедицу. Об этом в пятницу, 1 января, сообщило региональном Министерство чрезвычайных ситуаций.- 2 января на территории Ленинградской области ожидается мокрый снег, местами сильный, - предупреждают в ведомстве. – На дорогах гололедица, сложная обстановка.3 и 4 января снегопады ослабнут, но на нет не сойдут. Никуда не денется и ледяная корка на проезжих частях. Поэтому в МЧС призывают и водителей и пешеходов внимательнее следить за собой и друг за другом и не нарушать правила дорожного движения. Кроме того, из-за тяжелого мокрого снега местами возможны обрывы проводов и перебои с электричеством, а также порывы теплосетей. Одним словом – заранее зарядите дома все гаджеты и запаситесь теплыми одеялами. Просто на всякий случай.