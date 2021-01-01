Меньше чем за сутки до наступления Нового года на улице Малая Балканская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга разыгралась настоящая трагедия. Старший брат – мужчина 1979 года рождения – зарубил топором младшего. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.- По предварительной информации инцидент произошел на почве бытового конфликта, - уточнил источник. – Около двух часов ночи между мужчина возникла ссора, в ходе которой один ударил другого топором по голове. Пострадавший от полученной травмы скончался на месте.Сейчас в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов – им предстоит воссоздать картину событий и понять, что все-таки случилось между родственниками в ту роковую ночь. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса – «Убийство». Максимальное наказание, которое она предусматривает – пятнадцать лет тюрьмы.