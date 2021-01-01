Капитан санкт-петербургского «Зенита» и лучший бомбардир группового этапа Лиги Чемпионов Артем Дзюба поделился на своей странице в Instagram новым роликом. И хотя футболисту в последнее время отчаянно не везет с видео-контентом, в этот раз все закончилось благополучно: на видео голеадор просто развлекается с друзьями и близкими за городом. Горит костер, играет популярная музыка – в частности, «Ну где же вы, девчонки» группы «Руки вверх!» - одним словом, сплошной позитив. За несколько часов до этого Дзюба отдельно записал поздравление для подписчиков.- Хочу пожелать всем здоровья! – обратился футболист к поклонникам. – Берегите себя, берегите своих родных и близких. Мне кажется, это самое важное. Всем желаю отлично провести Новый год – мне кажется, это лучший праздник, который только существует.Напомним: в ноябре в сеть попало интимное видео Артема Дзюбы. Неожиданный слив спровоцировал громкий скандал. Но, к счастью, все обошлось благополучно – в том числе и для самого капитана «сине-бело-голубых».