16 777 петербуржцев проверили на коронавирус за минувшие сутки, 1 января 2021 года. Из них под наблюдением врачей остались только 1163 человека, среди которых есть 610 контактных пациентов, а 553 сидят на самоизоляции. Несмотря на праздничный день, в справочную службу по COVID-19 позвонили 2840 раз.- С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1144 петербургских волонтера, из них прошли обучение и аккредитацию 1023 человека. Выполнено 3607 заявок. Если вам необходима помощь добровольцев, то следует оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11, - сообщает пресс-служба Смольного.К 1 января 2020 года гуманитарную помощь получили уже почти 100 тысяч жителей Северной столицы – 99 939 человек. Напомним, что волонтеры доставляют продукты на дом всем нуждающимся, в том числе тем, кто находится на самоизоляции. Что касается работы «санитарного» такси, то благодаря нему медики попали в дома к больным уже 6350 раз.