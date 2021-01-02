Волонтеры отряда «Кошкиспас» вытащили двух ворон, которые провалились в глубокую вентиляционную шахту в многоэтажке, что находится в Янино-1 в Ленобласти. Заявка на спасение поступила 30 декабря от управляющей компании, поскольку жительница квартиры с первого этажа стала жаловаться на шуршание крыльев за стенкой. Оказалось, что птицы угодили вниз прямиком с чердака, пролетев 42 метра.- Соорудили сачок на длинных веревках, а затем, почти не дыша от узости щели, забрались под козырек. «Кукловоды» снова оказались за работой. Под наблюдением камеры не без препятствий спустили сачок вниз. За три часа под козырьком, наклонившись над шахтой, на ветру, получилось приноровиться и вытащить сначала одну, а потом и вторую птицу, - рассказывают герои в официальной группе «Кошкиспаса» во «Вконтакте».Вороны просидели внизу почти два дня. После освобождения из «плена» они отъедались сухим кошачьим кормом. К счастью, птицы не получили никаких повреждений и отправились на волю.