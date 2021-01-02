3742 человека заразились коронавирусом за минувший день в Санкт-Петербурге. Судя по всему, Северная столица все же вышла на плато по заболеваемости инфекцией, поскольку с начала декабря 2020 года COVID-19 ежесуточно выявляют у чуть более 3700 горожан. Ранее в Комздраве как раз рассчитывали, что Санкт-Петербург выйдет на столь желаемое плато в конце ушедшего года, поскольку снижение числа госпитализаций было не существенным.Остальная статистика по коронавирусу за прошлый день удивляет разве что совсем небольшим приростом по количеству выздоровевших.- За сутки от коронавируса умерли 76 петербуржцев, а выздоровели от него 945 человек. Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 249 612 горожан, - гласят свежие данные Оперштаба по борьбе с COVID-19.Добавим, что все последние новости о коронавирусе в Северной столице собраны в отдельном материале «Комсомолки».