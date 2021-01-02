Николай Цискаридзе рассказал о свои любимых местах в Санкт-Петербурге. Народный артист России признался в любви к Зимнему дворцу и сообщил, что красивее его вряд ли что-то можно придумать. Также Цискаридзе посоветовал любому приезжему сначала просто прогуляться по центру города и по набережной Невы, чтобы ощутить местную атмосферу.- Санкт-Петербург сам по себе город-музей. Любой человек, который приезжает туда, должен посетить Заячий остров. Здесь стоит Петропавловская крепость, именно с нее в 1703 году началась история этого города. Там есть различные музеи, но я бы советовал посетить музей города, это очень интересно, – рассказал Николай Цискаридзе в преддверии Евро-2020 в Instagram организатор турнира.Также известный артист балета посоветовал руководству сборной по футболу не путать личную жизнь человека с его профессиональными навыками. Похоже, это прямой намек на жесткую реакцию главного тренера Станислава Черчесова по поводу интимного видео Артема Дзюбы.