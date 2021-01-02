Не успев отойти от новогоднего застолья, пьяный житель Архангельска сообщил о том, что в некоем супермаркете, находящемся у объездной дороги в Санкт-Петербурге, якобы заложили бомбу. Из-за его звонка 1 января поставили на уши 25 близлежащих магазинов. Проверять информацию выдвинулись 96 сотрудников ОВД. Естественно, никаких предметов, похожих на взрывчатку, не было.- Пьяный гражданин Архангельска по фамилии Малахов уже задержан по месту жительства. В своем звонке он сообщил, что бомба заложена в ячейке №174 и в ее состав якобы входит соль, натрий и гвозди. Закончил лжеминер словами «эта штучка полетела вместе со всеми по всему миру», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении любителя розыгрышей. Протрезвев, он вряд ли обрадуется новогоднему подарку.