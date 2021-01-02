Санкт-Петербургу выделят больше 1 млрд рублей из федерального бюджета, чтобы финансово поддержать малый бизнес, сельское хозяйство и помочь общественному транспорту перейти на газомоторное топливо. Субсидии рассчитаны на 3 года. Например, на помощь бизнесу в 2021 году город получит 318 млн рублей, в 2022-м – 323 млн, а в 2023-м – 385 млн. Соответствующие постановления уже подписаны губернатором.- Касаемо бизнеса, деньги пойдут для помощи начинающим предпринимателям, на создание комфортных условий для деятельности самозанятых горожан, а также обеспечение льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций. Что касается сельского хозяйства, то субсидии пойду производителям, работающим в отдельных подотраслях растениеводства и животноводства, - рассказывают в пресс-службе Смольного.Добавим, что город подучит материальную помощь и на развитие культурных учреждений для создания новых постановок и приобретения необходимого оборудования.