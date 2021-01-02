В Санкт-Петербурге официально объявили о первом малыше, родившемся в 2021 году от мамы, заболевшей коронавирусом. Радостную новость сообщили в Городской больнице №38 имени Семашко где открыли специальное отделение для беременных, которые заразились COVID-19. Малыш появился на свет 1 января, немногим позднее боя курантов. О его здоровье не сообщается, но вес ребенка небольшой.- Начнем год позитивными новостями! 1 января мы не отставали от своих коллег из других родильных домов – в 2:25 в родильном отделении, перепрофилированном на прием пациенток с коронавирусом, родился малыш. Его вес 1 килограмм и 730 граммов, а рост 43 сантиметра, - сообщили в официальном сообществе больницы во «Вконтакте».Добавим, что ранее «Комсомолка» рассказывала о появлении на свет трех малышей в первые часы Нового года в Северной столице.