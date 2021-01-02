Из федерального бюджета в Санкт-Петербург поступят многомиллионные субсидии на развитие культурных учреждений. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов, достигнув соглашения с Минкультуры. Материальная помощь рассчитана на следующих три года. Часть средств пойдет на поддержку творческого репертуара театров и техническое оснащение.- Большие средства направят на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для двадцати детских школ искусств и училищ. В 2021 году на это планируется выделить 230 млн рублей, в 2023 году - 214 млн рублей. В 2021-м субсидию в 37 млн рублей потратят на капремонт детской школы искусств «Охтинский центр эстетического воспитания», - рассказывают в пресс-службе Смольного.Добавим, что на федеральные деньги власти Санкт-Петербурга хотят создать виртуальный концертный зал в городской государственной академической капелле.