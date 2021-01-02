5942 человека привились от коронавируса в Санкт-Петербурге по данным на 2 января 2021 года. При этом из них лишь 262 горожанина полностью прошли вакцинацию, то есть в два этапа. Пока что привиться от инфекции в Северной столице можно только медикам, соцработникам, учителям, силовикам и другим группам населения, которые часто контактируют с людьми. Далее вакцинацию разрешат журналистам и другим сотрудникам СМИ.- Губернатор Александр Беглов дал поручение Комитету по здравоохранению и районным администрациям продолжить вакцинацию во время новогодних каникул. Всего в городе развернуто 70 прививочных медпунктов, из них в праздничные выходные 56 работают по отдельному графику, - рассказывают в пресс-службе Смольного.Всего власти планируют привить от коронавируса около 60% населения Санкт-Петербурга. С 30 декабря вакцинация открыта для жителей Северной столицы, которые старше 60 лет, но не имеют противопоказаний, о которых «Комсомолка» писала отдельно.