Смольный увеличил размер ежемесячных и единовременных выплат, предназначенных для льготников Санкт-Петербурга в 2021 году. Власти решили проиндексировать меры финансовой поддержки на 3,4%. К примеру, на выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет выделили 2,6 млрд рублей.- Так, региональный материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге составит 165 930,98 рублей. Единовременная выплата при рождении первого ребенка составит 33 439 рублей, на второго ребенка – 44 588 рублей, а на третьего – 55 733 рублей. Всего на социальную поддержку жителей Санкт-Петербурга в 2021 году выделено 79,9 млрд рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.Добавим, что ранее Смольный направил почти 2 млрд рублей на поддержку медработников, помогающим лечить больных коронавирусом. Размер денежных премий зависел от должности и количества смен.