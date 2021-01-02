Пьяный и крайне неадекватный мужчина забежал в квартиру к петербурженке в Приморском районе, а затем тут же сиганул из окна. Все произошло в ночь с 1 на 2 января. Пострадавшего в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в Мариинскую больницу. Ему сделали операцию. Тем временем хозяйка квартиры вызвала на место полицию.- Женщина пояснила, что вышла ненадолго на лестничную клетку, а входную дверь оставила открытой. В это время туда внезапно забежал мужчина, а затем вывалился из окна. Его личность установлена. Мужчине 48 лет, он неоднократно судим и привлекался к административной ответственности. Что-нибудь сказать полицейскому он не смог, - сообщил «КП-Петербург источник в правоохранительных органах.Добавим, что медики диагностировали у неадекватного гостя открытый перелом левой локтевой кости, закрытую травму живота с повреждением мочевого пузыря, а также сотрясение головного мозга.