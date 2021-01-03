На календаре у петербуржцев 3 января, а погода все еще не напоминает зимнюю. Похолодание, обещанное перед Новым годом, пока еще не наступило. Наоборот, город окажется под влиянием атлантического циклона «Кира», который принесет мокрый снег и околонулевую температуру.- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться заполняющимся циклоном. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдет небольшой мокрый снег и снег, возможна гололедица. Температура воздуха составит -1…+1, по области -3…+2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм ртутного столба, что выше нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.И если снега с утра в Петербурге пока не видно, то гололеда полно. Замерзшая за ночь слякоть превратила тротуары и дороги с каток, поэтому и пешеходам и автомобилистам следует быть очень аккуратными.А похолодание в Петербург все же придет, но завтра.