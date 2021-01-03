Петербургские бизнесмены постарались хоть немного скрасить праздники детям, которые вынуждены встречать Новый год в больнице. Учитывая нынешнюю обстановку, администрации медучреждений пришлось отказаться от традиционных визитов Деда Мороза, поэтому сладости стали фактически единственной возможностью поднять настроение малышам.- 2020 год лишил наших детей праздничных мероприятий, но ему не удалось забрать новогоднее настроение, ощущение ожидания чуда. Верные помощники Деда Мороза – медицинские сестры – с удовольствием передали нашим пациентам всех возрастов подарки и пожелания скорейшего выздоровления, - рассказала Главная медицинская сестра Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий на Авангардной улице Марина Гришичева, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.Сюда подарки привезла одна из крупных торговых сетей, присутствующая в Петербурге.Другая компания подарила сладкие наборы пациентам детской городской больницы святой Ольги и Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова.