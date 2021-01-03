Дознаватели Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла вечером 2 января в Ленинградской области. Около 21:30 на 456 км автодороги «Вологда - Новая Ладога» лоб в лоб столкнулись «Киа» и «Лада Приора».- По предварительным данным, 44-летний водитель «Киа» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», под управлением мужчины 1990 года, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.От страшного удар обе легковушки превратились в груду металла. 30-летний владелец «Приоры» погиб на месте от полученных повреждений. Водитель «Киа» с тяжелыми травмами был госпитализирован.Сейчас по факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.