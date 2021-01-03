Трагедией едва не закончилось затянувшееся новогоднее застолье в квартире жилой многоэтажки в Сосновом Бору. В ночь на 2 января жители Молодежной улицы вызвали полицию, так как под окнами дома громко кричал и стучал в дверь какой-то мужчина. Приехавшие на место стражи порядка нашли на асфальте окровавленную и едва живую женщину.- В 04:10 нарядом патрульно-постовой службы у дома 42 по Молодежной улице обнаружена пострадавшая, которая сообщила о том, что во время ссоры муж выбросил ее из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже здания, - сообщает источник в правоохранительных органах.Для раненной срочно была вызвана скора помощь. Позднее из больницы пришла телефонограмма, что состояние 29-летней женщины тяжелое. У нее открытые переломы обеих ступней, компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма. А сломанное ребро пробило легкое.Муж потерпевшей был задержан тут же. Его отвезли трезветь в отделение. Сейчас делом занялся Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.