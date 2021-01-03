Сразу два ЧП с обрушением лепнины с фасадов домов произошло в центре Петербурга в первые дни января. Об инцидентах, лишь чудом обошедшихся без пострадавших, в соцсетях сообщают жители Центрального района.- Вчера (2-го января 2021 года) сразу на нескольких домах центра города упала вниз лепнина под карнизными свесами. Из того, что заметили наши активисты: на Кирочной 24, на Лиговском 106. Берегите свои головы, соседи. Которую зиму подряд на нас падают не только сосульки, но и штукатурка, - сообщает паблик «Центральный район за комфортную среду обитания».По словам очевидцев, на улицах было малолюдно и обломки быстро убрали сотрудники коммунальных служб, но в следующий раз ЧП может не обойтись без пострадавших.- Нам остается констатировать лишь то, что пошло уже третье десятилетие нового тысячелетия, а технология произведения ремонтов фасадов оставляет желать лучшего. Хорошо, что никто не пострадал. Но дальше так же рисковать нельзя! - пишут активисты.