Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вышел с новогодних каникул и лично отправился поздравить с праздниками тех маленьких горожан, которых и поздравить особо некому. Речь о детях-сиротах из интернатов Северной столицы. В один из них и наведался глава города.- Александр Беглов посетил сегодня Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2 (ДДИ № 2) в Петергофе. Губернатор поздравил детей и всех сотрудников с наступившим Новым годом, а также пообщался с воспитанниками и вручил им подарки. Для интерната он передал сертификат на медицинское оборудование для магнитной терапии, - сообщает пресс-служба Смольного.В гости к сиротам съездил и вице-губернатор Олег Эргашев. Он посетил Дом-интернат №1 для детей-инвалидов, где также вручил подарки детям и передал администрации оргтехнику для компьютерного класса.