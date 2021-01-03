В Петербургском метрополитене опровергли закрытие станции «Парк Победы» на ремонт, о чем сообщают многие городские СМИ. Информацию о том, что из-за ремонта опорных плит эскалаторов 3 и 4 января вестибюль будет недоступен для пассажиров, «Комсомольской правде» прокомментировали в «Организаторе перевозок», который и взбаламутил воду.- Да, была такая информация, но потом изменилась. Звоните в справочную метрополитена, они знают, - сообщил оператор «горячей линии».В справочной подземки также подтвердили, что никакого ремонта нет.- Станция работает в обычном режиме, ничего не менялось. Это «Организатор перевозок» дал изначально неверные сведения. У нас на сайте никаких изменений не указано, поэтому мы опровержение не публикуем, - объяснили специалисты метрополитена.А вот информация о капремонте «Маяковской» с 9 января актуальна. Поэтому ее горожанам стоит держать в уме ближайшие 11 месяцев - весь срок работ.