«Мостотрест» отреагировал на жалобы петербургских автомобилистов и оперативно заасфальтировал выбоины, в которых за одну ночь порвали колеса несколько машин. Ранее о этом в соцсетях писали рассерженные горожане.- На Литейном мосту три огромные ямы на трамвайных путях, рядом пять машин стоят на аварийке. Если ехать в сторону вокзала, там в крайней правой полосе еще яма. Кто мне заплатит за два колеса? - писали водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Как пояснили «Комсомольской правде» в «Мостотресте», информация о проблеме им пришла утром 3 декабря. На место были сразу отправлены аварийные бригады, которые временно заделали дырки холодной асфальтобетонной смесью.- Сейчас аварийность снята. На мосту уже работают наши специалисты, которые определят как лучше сделать ремонт. Это не капитальная замена покрытия на всем мосту, а скорее всего, отдельные «заплатки» вдоль трамвайных путей. Поэтому много времени работы не займут и пробок быть не должно, - сообщили в пресс-службе предприятия.