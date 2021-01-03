Следователи СК и полиции Выборгского района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства гибели двух молодых людей, чьи тела были найдены в одной из комнат общежития на улице Пархоменко днем 2 января.- В 15:53 через экстренную службу 112 поступило сообщение от коменданта общежития о том, что в одной из комнат без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы мужчины и женщины, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Приехавшие на место оперативники установили, что погибшим молодым человеком оказался 21-летний уроженец Ставропольского края. А второй жертвой - 30-летняя петербурженка, жившая в комнате, где и произошла трагедия.Рядом с телами следователи нашли две пластиковые бутылки с прожженными отверстиями, которые используются для употребления наркотиков.Сейчас трупы направлены в морг, решение о возбуждении уголовного дела будет принято по окончании проверки.