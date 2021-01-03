Федеральный центр поможет Петербургу с деньгами, которые пойдут на поддержку рынка труда и занятости. Постановление о получении межбюджетного трансферта от Министерства финансов России подписал губернатор Александр Беглов.- Объем трансферта, который поступит в бюджет Петербурга в 2021 году, составит 173 миллиона рублей. Средства будут направлены на обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Санкт Петербурге, - сообщает пресс-служба Смольного.Другими постановлениями предполагается выделить 12 миллионов рублей (за три года) на превращение центров занятости населения в современные кадровые центры, которые должны не только искать работу горожанам, но также помогать им реализовать свой профессиональный потенциал и предупреждать безработицу в принципе.Еще 70 млн пойдет на организацию общественных работ, куда могут временно трудоустроиться безработные петербуржцы.