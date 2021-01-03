Непонятные хлопки, раздававшиеся из-под земли напугали жителей Санкт-Петербурга, оказавшихся вечером 3 января на Садовой улице в районе ее пересечения с улицей Ломоносова. Страхов добавляли и языки пламени, вырывавшиеся между сдвинутых бетонных плит.- На перекрестке Садовой видимо ад прорывается, - шутят горожане в паблике «Мегаполис».На снятых очевидцами фото действительно видны поднятые со своих мест бетонные плитки, которыми вымощен тротуар у Гостиного двора. Впечатление, как будто их подбросило взрывным «хлопком», а после криво уронил на место.При этом в районе инцидента не было замечено ни аварийных служб ни ограждений, намекающий на проведение работ.При ЧП никто из очевидцев не пострадал, но обходить опасное место они советуют стороной. Что именно могло произойти в центре Петербурга, выясняется в настоящий момент.