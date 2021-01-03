В МЧС рассказали о ЧП на Садовой улице, которое взбудоражило жителей Петербурга вечером 3 января. Около 19:30 случайные прохожие заметили всполохи пламени из-под земли и вывороченные бетонные плиты на тротуаре у Гостиного двора. Они и позвонили спасателям.- В 19:38 поступила заявка о взрыве по адресу: Центральный район, улица Садовая дом 17. По прибытию предположительно установлено, что на месте работает бригада «Петербургаза», утечки газа не обнаружено, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.Предположительно, произошло короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и «нарушением целостности тротуарного покрытия». Всего вывороченными оказались несколько плит на площади около двух квадратных метров. Пострадавших при ЧП нет.Спасатели пока остаются на месте и вместе с аварийщиками «Петербурггаза» ждут прибытия бригады «Ленэнерго».