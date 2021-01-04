Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что карусель, созданная в ретростиле к Рождественской ярмарке, может замахнуться на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом градоначальник рассказал во время посещения праздничного общественного пространства.- К сожалению, коронавирус вносит свои изменения. Нет катка, которого мы так хотели. Нет карусели, которую мы сделали. Я думаю, что она попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Это лучшая ручная работа. Если будет эпидобстановка хорошая, то мы установим ее на День города. Все равно надо дать ребятишкам возможность покататься на этой карусели, - сказал Беглов.Добавим, что власти Северной столицы высоко оценили санитарную безопасность проходящей ярмарки и убедились в соблюдении различных мер безопасности, будь то ношение масок продавцами или использование одноразовой посуды в лавках с едой.