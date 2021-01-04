«Комсомолка» узнала погоду на 4 января 2021 года в Санкт-Петербурге. Первый понедельник может порадовать горожан солнцем, однако в целом на небе Северной столицы будут править облака. Весь день будет минусовая температура, но сильных холодов ждать все-таки не приходится. Как и снега.- 4 января 2021 года в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, а также без существенных осадков. Ветер ночью переменный, а днем северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток составит от -2 до -4 градусов по Цельсию. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».Что касается Ленобласти, то там местами все же обещают небольшой снег. Температура будет чуть холоднее, до минус 6 градусов.