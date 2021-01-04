Отважный петербуржец дал отпор насильнику, который домогался до женщины в парадной одного из домов на проспекте Маршала Жукова. Все произошло около 05:30 2 января. Мужчина не растерялся и накинулся на похотливого незнакомца, а тот тут же дал деру. Герой кинулся за ним в погоню и попутно позвонил в полицию.- Заявитель сообщил, что гонится за злоумышленником во дворах. К нему отправили два патруля, однако полицейские в районе никого не нашли. Чуть позже мужчина вновь позвонил и рассказал, что не сумел догнать предполагаемого насильника, тот скрылся в районе детской поликлиники №64. По приметам разыскиваемый является иностранцем, ростом от 160 до 170 сантиметров, был в темном пуховике и светлых джинсах, волосы короткие, темные и густые, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.Добавим, что смелый петербуржец облил злоумышленника газом из перцового баллончика, но тот все равно умудрился скрыться. Герой сообщил полицейским, что и насильник и его жертва точно не жители данной парадной.