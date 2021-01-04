Смертельная авария с каршерингом произошла в центре Санкт-Петербурга ранним утром 4 января. Около 05:30 в дом №27 на Разъезжей улице влетел водитель «Фольксвагена». В момент аварии внутри автомобиля находились еще три пассажира. К сожалению, один из них скончался на месте происшествия еще до приезда «скорой». А вот горе-водитель тут же скрылся.- По словам очевидцев, мужчина, находившийся за рулем каршеринга, был в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил наезд на стену дома. В результате ДТП пострадали 2 пассажира (мужчина и женщина), еще один пассажир (женщина) скончался, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», побывавший на месте происшествия.Теперь водителя каршеринга разыскивают. Не исключено, что ему грозит уголовное дело.