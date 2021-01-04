Кинологи вместе со служебными собаками пришли в гости к ребятам из детского дома в Пушкине, чтобы поздравить их с Новым годом. Полицейские подошли к мероприятию творчески и сделали для детей зимний сказочный спектакль. Также детям разрешили погладить животных и даже пожать им лапу. Был и большой подарок – настольный футбол для всего детдома.- В актовом зале собрались ребята от 5 до 12 лет. Сначала для малышей устроили театрализованное представление, а апогеем программы стали показательные выступления кинологов со служебными собаками. Детям продемонстрировали навыки хвостатых полицейских и показали интересные трюки, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.Добавим, что дети остались в восторге от визита дружелюбных собак и креативных полицейских. В Главке надеются, что это поможет наладить психологическое состояние ребят.