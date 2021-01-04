Спасатели Санкт-Петербурга усилили патрулирование водных объектов, выход на которые запрещен до 15 января. Однако некоторые горожане пренебрегают правилами и все равно выходят на лед, рискуя жизнью. Особенно это опасно при температурных качелях, которые установились в Северной столице в последние дни.- Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей. Пусть сейчас в городе и установилась отрицательная температура, но ледовое покрытие Финского залива и других водоемов еще не набрало достаточную прочность. С начала 2021 года спасатели вывели со льда уже 80 человек, - рассказывают в пресс-службе Смольного.Власти не исключают, что запрет выхода на лед продлят и после 15 января, если его прочность не будет достаточной. Совместное решение примут метеорологи и спасатели. Пока специалисты призывают воздержаться от рискованного досуга вроде рыбалки, катания на коньках и прогулок на льду.