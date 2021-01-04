Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался, что с 30 декабря по 3 января дорожники собрали в городе чуть больше 1 тысячи тонн мусора, оставленного празднующими людьми. В ночь на 1 января все районы Северной столицы убирали 722 машины и 340 дворников, в центре сконцентрировались 57 единиц спецтехники и 147 специалистов ручного труда.- В новогоднюю ночь с Дворцовой площади и территорий, которые к ней прилегают, собрали 20 кубометров мусора. Для сравнения, в ночь с 2019 на 2020 годы оттуда вывели куда больше отходов – 116 кубометров. Причина кроется в отсутствии официальных праздничных мероприятий из-за ограничений по коронавирусу, из-за которых к главной елке города пришло меньше человек, - сообщают в пресс-службе Смольного.Что касается уборки снега, то за первые 3 дня 2021 года с дорог собрали и вывезли больше 21 тысяч кубометров осадков. По данным на понедельник, 4 января, Северную столицу чистят 83 машины и 1155 дворников.