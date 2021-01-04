В Рыбацком буйный таксист трижды ударил ножом в левое плечо своего клиента, который отказался доплачивать за поездку. Раненый мужчина выбрался из машины, после чего водитель скрылся с места происшествия. Петербуржец позвонил в «скорую» и его срочно госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него закрытый перелом плечевой кости со смещением, а также колото-резаные раны плеча.- Полицейским он рассказал, что выпивал с приятелями вечером 2 января, а затем вызвал такси через приложение, чтобы поехать домой. Как утверждает потерпевший, перед поездкой водитель назвал одну цену, а в конце маршрута потребовал уже другие деньги. Затем между ними произошел словесный конфликт, в результате которого таксист прыгнул к нему с ножом на заднее сидение, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.Добавим, что полицейские проводят проверку по факту происшествия, таксиста разыскивают.