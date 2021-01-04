6269 петербуржцев привились от коронавируса, по данным городского Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 на 4 января 2021 года. Из этого числа лишь 262 человека вакцинировались полностью, в два этапа. Больше всего прививку от инфекции сделали медработники, их 2634. На втором месте находятся учителя – из них вакцинированных уже 1999. Напомним, ранее в Смольном опубликовали график работы прививочных пунктов от COVID-19 в Санкт-Петербурге на время новогодних праздников.- 4 января впервые стартовала прививочная кампания для сотрудников СМИ в одной из поликлиник Адмиралтейского района (от «Комсомолки» добровольцем вызвался один из журналистов – Прим. ред.), - сообщают сведения из отчета упомянутого Совета.Из нового – Комитет по здравоохранению перезаключил договор на организацию работы «санитарного» такси в городе, которое отвозит на КТ больных коронавирусом или с подозрением на инфекцию. Номер для вызова при этом сохранился прежним – 329-00-00.