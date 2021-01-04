Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге сообщил о стремительном падении числа зарегистрированных больных коронавирусом в федеральном регистре. За так называемую первую неделю 2021 года таковых зараженных 16 780. 7-ю сутками ранее, на 52-й неделе 2020 года, больных было 24 932. Наблюдается снижение на 32,70%.- При это количество выздоровевших за неделю тоже уменьшилось – на 2,76%. Всего в городе остается 72 977 пациентов с COVID-19, за которыми наблюдают врачи. Из них в стационарах 4 475 человек, а на дому лечатся 68 502. Наблюдается прибавка нарастающего итога умерших за неделю, на 7,43%, - гласит свежий отчет координационного совета.При этом Санкт-Петербург неожиданно и впервые за все время пандемии обогнал Москву по приросту заболевших коронавирусом за день, став лидером по заражениям среди всех городов России.