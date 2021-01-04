Дополнительные «Ласточки» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Выборгом в остаток новогодних праздников, с 4 по 10 января. Соответствующие соглашения о запуске скоростных электропоездов уже достигли в комитете по транспорту Ленобласти и в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.- Семивагонная «Ласточка» начнет отправляться ежедневно с Финляндского вокзала в 11:30, а десятивагонная – с вокзала в Выборге в 11:02. В первые три дня 2021 года электрички оказались крайне востребованы у жителей и гостей 47-го региона, - цитируют главу областного Комтранса Михаила Присяжнюка в пресс-службе правительства Ленобласти.Добавим, что «Ласточки» продолжают ездить и в другие города 47-го региона: Тихвин, Волховстрой, Любань, Лугу, Тосно, а также до станции «Мельничный ручей» во Всеволожском районе в поселок Кузнечное, который находится в Приозерском районе.