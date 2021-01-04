30 журналистов привились от коронавируса в Санкт-Петербурге. Для сотрудников СМИ «зеленый свет» вакцинации дали с 4 января. В число «первопроходцев» вошел и наш корреспондент, который теперь будет ежедневно публиковать на главной странице spb.kp.ru свой дневник привитого от инфекции, рассказывая о всех возможных ощущениях и метаморфозах.- Через 21 день сотрудников СМИ ждет ревакцинация. К прививке допустили тех, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имеет обострения каких-либо заболеваний или признаки ОРВИ. По словам губернатора, важно в первую очередь привить именно тех, кто чаще всего контактирует с другими людьми, - передает пресс-служба Смольного.Добавим, что от коронавируса привились уже 6,2 тысячи жителей Северной столицы. При этом Санкт-Петербург стал лидером по суточному приросту заболевших инфекцией, обойдя даже Москву.