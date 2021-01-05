С 7 по 10 января петербургские театры покажут более 30 спектаклей. Напомним, что перед праздниками в Северной столице все-таки смягчили ограничения на их работу в новогодние каникулы. До этого горожане готовились к тому, что до 10 января попасть на спектакли они не смогут. Однако с Рождества доступ в театры будет разрешен. В том числе и для детей до 16 лет.При этом пока сохраняется запрет на посещение театров организованными группами. Кроме того, зрительный зал должен быть заполнен не более чем на 25 процентов. Как сообщают в Смольном, городские театры оперативно подготовили рождественскую афишу на период с 7 по 10 января.Так, в Александринском театра можно будет увидеть знаменитые балетные спектакли «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Покажут «Щелкунчика» и в Михайловском. Возобновит работу Мариинский театр. В ТЮЗе имени Брянцева представят три детские постановки - «Морозко», «Снежная королева» и «Денискины рассказы». Откроются для зрителей Театр комедии имени Акимова, театр имени Ленсовета, театр «Мастерская», театр «Приют комедианта», театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова и другие. С афишей на конец новогодних каникул уже можно ознакомиться на сайтах театров.