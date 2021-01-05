В Петербург постепенно возвращается зимняя погода. Правда, сильных похолоданий ждать не приходится. Да и пока обойдется без снега. Как рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на метеорологические условия Северной столицы окажет влияние гребень антициклона.- Он станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды и до минимума понизит вероятность осадков, - отметил синоптик.Во вторник, 5 января, в городе ожидается небольшой «минус». Столбик термометра покажет от -1 до -3 градусов. В Ленинградской области может быть и холоднее - до -6 градусов. Кроме того, в городе сегодня будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость ожидает от 2 до 7 метров в секунду. А вот атмосферное давление будет существенно выше нормы и составит 772 миллиметров ртутного столба.