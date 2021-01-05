«Чисто петербургское ДТП», - так прозвали очевидцы аварию, произошедшую в центре Северной столицы накануне вечером, 4 января. О серьезном ДТП с конным экипажем и иномаркой рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Столкнулись транспортные средства на Измайловском проспекте, прямо напротив Троицкого собора.По предварительной информации в аварии никто не пострадал. В том числе и лошадь, которая была впряжена в повозку. На фото с места ДТП видно, что у кареты переломилась передняя пара колес. Пострадала и иномарка, которую зацепил экипаж.