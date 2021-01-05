В ночь на вторник, 5 января, на Дальневосточном проспекте в Петербурге сотрудники ГИБДД организовали преследование за автомобилем нарушителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, около 2 часов ночи полицейские обратили внимание на «Киа Рио», водитель которого, заметив сотрудников ГИБДД, дал по газам и попытался скрыться.- Опасными маневрами нарушитель создавал явную угрозу для других участников дорожного движения. В ходе погони во дворе одного из домов по Дальневосточному проспекту полицейские пытались заблокировать автомобиль нарушителя, который в последствии совершил столкновение с патрульной машиной, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.К счастью, в ДТП никто не пострадал. 38-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в полицию и привлекли к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе и за нетрезвое вождение.