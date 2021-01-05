За последние сутки в Санкт-Петербурге к печальной статистике смертности от коронавируса прибавилось еще 73 летальных исхода. Такие данные на утро 5 января передает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число смертей от COVID-19 в Северной столице составило 8077 человек.Всего за сутки в Петербурге выявили 3649 новых случая коронавируса. Так, за всю пандемию заболевание нашли уже у 260656 человек. Также в городе продолжают ежедневно тестировать горожан на коронавирус: за последние сутки обследовали более 16 тысяч человек.Что касается Ленинградской области, там за последние 24 часа коронавирус нашли у еще у 216 человек. Умерли еще 4 человека (всего за время пандемии - 275 человек.