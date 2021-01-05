На госгранице в Ленобласти за прошедший год выявили семь приезжих с признаками инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по области, подводя итоги работы санитарно-карантинных пунктов в 2020 году. В связи с пандемией они работали в режиме повышенной готовности.Проверяли прибывающих в Россию на всех девяти пограничных пунктах пропуска на территории Ленобласти. Это четыре морских - в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге, четыре автомобильных - Брусничное, Светогорск, Торфяновка, Ивангород и один пешеходный - в Ивангороде. Приезжающим измеряли температуру, проводили опрос и анкетирование и обращали внимание на визуальные признаки инфекции, в том числе и коронавирусной. В итоге за год здоровье семи человек вызвало подозрение.- Во всех случаях выявления проводился комплекс регламентированных противоэпидемических мероприятий, - отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ленобласти.